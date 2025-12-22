В Тюмени самосвал на полном ходу снес опору знаков дорожного движения

Авария произошла на улице Пермякова в Тюмени.
В Тюмени самосвал с поднятым кузовом снес опору знаков дорожного движения на улице Пермякова. Об этом в паблике «ЧС Тюмень» соцсети «ВКонтакте» сообщили очевидцы происшествия.
«Вот такая катастрофа на Пермякова. Жесть», — написал анонимный автор публикации.
В пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области агентству подтвердили информацию о дорожно-транспортном происшествии. «На месте ДТП работают сотрудники ДПС и дорожного надзора. Похожая авария была две недели назад на Велижанском тракте», — пояснили URA.RU в пресс-службе областного управления ГАИ.
Ранее агентство писало о том, что 4 июня на улице Монтажников в Тюмени грузовой автомобиль задел дорожную раму, в результате чего часть конструкции рухнула на полосу движения, задев проезжающую рядом «Газель». Из-за этого движение по путепроводу было перекрыто на несколько часов.