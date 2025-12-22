В Тюмени самосвал на полном ходу снес опору знаков дорожного движения

Ранее агентство писало о том, что 4 июня на улице Монтажников в Тюмени грузовой автомобиль задел дорожную раму, в результате чего часть конструкции рухнула на полосу движения, задев проезжающую рядом «Газель». Из-за этого движение по путепроводу было перекрыто на несколько часов.