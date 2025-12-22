В Озерске осудили экс-инспектора ГАИ, отвечающего за техосмотр транспорта

Руслан Байганов отправлен в колонию на шесть лет.
Озерский горсуд Челябинской области отправил в колонию на шесть лет бывшего старшего инспектора безопасности дорожного движения отдела ГАИ по городу Руслана Байганова. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда.
«Суд назначил окончательное наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права занимать должности на государственной службе в правоохранительных органах, связанные с осуществлением функции представителя власти на срок четыре года, со штрафом в размере 1,5 млн рублей. Также с лишением специального звания “капитан полиции”», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.
Денежные средства осужденного в размере 122 тысяч 415 рублей 84 копейки, соответствующие общему размеру полученных взяток, конфискованы в доход государства. На банковские счета Байганова сохранен арест.