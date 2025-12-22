В Озерске осудили экс-инспектора ГАИ, отвечающего за техосмотр транспорта

«Суд назначил окончательное наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права занимать должности на государственной службе в правоохранительных органах, связанные с осуществлением функции представителя власти на срок четыре года, со штрафом в размере 1,5 млн рублей. Также с лишением специального звания “капитан полиции”», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.