Сотрудник полиции из Екатеринбурга осужден за смертельное ДТП во дворе дома

Полицейский получил наказание в виде лишения свободы на 1 год.
Ленинский районный суд Екатеринбурга вынес обвинительный приговор заместителю начальника отдела управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Свердловской области Марату Кадашову. Полицейский признан виновным в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть 87-летней пенсионерки. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.
Инцидент произошел 4 января 2025 года около 11:36 во дворе дома на улице Щорса. Суд установил, что Кадашов, управляя автомобилем «Шевроле Лачетти», двигался задним ходом по внутридворовому проезду. Согласно доказательствам, он «проявил преступную небрежность» и, не убедившись в безопасности маневра, совершил наезд на пожилую женщину.
Потерпевшая получила сочетанную травму головы, туловища, вывих бедра и скончалась от последствий. Следствие и суд подчеркнули, что, двигаясь задним ходом в жилой зоне, где пешеходы имеют преимущество, водитель обязан был обеспечить полную безопасность маневра.
Ленинский районный суд первоначально назначил Кадашову наказание в виде 1 года лишения свободы. Однако, на основании ст. 53.1 УК РФ, суд заменил реальный срок на 1 год принудительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства. Также полицейский лишен права управлять транспортными средствами на 1 год и 6 месяцев.