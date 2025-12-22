Сотрудник полиции из Екатеринбурга осужден за смертельное ДТП во дворе дома

Ленинский районный суд первоначально назначил Кадашову наказание в виде 1 года лишения свободы. Однако, на основании ст. 53.1 УК РФ, суд заменил реальный срок на 1 год принудительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства. Также полицейский лишен права управлять транспортными средствами на 1 год и 6 месяцев.