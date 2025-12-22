Ричмонд
Сотрудник полиции из Екатеринбурга осужден за смертельное ДТП во дворе дома

Ленинский районный суд Екатеринбурга вынес обвинительный приговор заместителю начальника отдела управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Свердловской области Марату Кадашову. Полицейский признан виновным в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть 87-летней пенсионерки. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.

Полицейский получил наказание в виде лишения свободы на 1 год.

Инцидент произошел 4 января 2025 года около 11:36 во дворе дома на улице Щорса. Суд установил, что Кадашов, управляя автомобилем «Шевроле Лачетти», двигался задним ходом по внутридворовому проезду. Согласно доказательствам, он «проявил преступную небрежность» и, не убедившись в безопасности маневра, совершил наезд на пожилую женщину.

Потерпевшая получила сочетанную травму головы, туловища, вывих бедра и скончалась от последствий. Следствие и суд подчеркнули, что, двигаясь задним ходом в жилой зоне, где пешеходы имеют преимущество, водитель обязан был обеспечить полную безопасность маневра.

Ленинский районный суд первоначально назначил Кадашову наказание в виде 1 года лишения свободы. Однако, на основании ст. 53.1 УК РФ, суд заменил реальный срок на 1 год принудительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства. Также полицейский лишен права управлять транспортными средствами на 1 год и 6 месяцев.