Ямальские медики сообщили о состоянии пострадавших детей в пожаре в Тарко-Сале

В больницу в Тарко-Сале (ЯНАО) поступило трое детей и трое взрослых. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Тарко-салинской ЦРБ.

В пожаре серьезно пострадали двое детей (архивное фото).

«В Тарко-Салинскую больницу поступило шесть человек, из них — трое дети. Двое детей и один взрослый находятся в тяжелом состоянии, они госпитализированы в Новоуренгойскую больницу», — сообщили в пресс-службе больницы.

Медики отметили, что один ребенок и двое взрослых находятся в состоянии средней тяжести. Их лечат в Тарко-Салинской ЦРБ.

Ранее в департаменте здравоохранения ЯНАО сообщили, что состояние пострадавших, которые поступили в Новоуренгойскую больницу оценивается, как тяжелое. Их доставили в медучреждение на вертолете окружной санитарной авиации.