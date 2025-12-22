В Эхирит-Булагатском районе 59-летний мужчина погиб на пожаре

В Эхирит-Булагатском районе произошла трагедия: поздно ночью в поселке Усть-Ордынский на улице Борсоева загорелся жилой дом. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУ МЧС России по Иркутской области.
— Пожар охватил площадь около 80 квадратных метров. На место происшествия оперативно прибыли пять спасателей, которые с помощью двух автоцистерн смогли потушить огонь, — пояснили в пресс-службе ведомства.
Предварительная причина пожара — короткое замыкание электропроводки. Во время разборки и проливки строительных конструкций сотрудники ведомства обнаружили погибшего 59-летнего хозяина дома.
