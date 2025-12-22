Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Эхирит-Булагатском районе 59-летний мужчина погиб на пожаре

Причина пожара — короткое замыкание электропроводки.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Эхирит-Булагатском районе произошла трагедия: поздно ночью в поселке Усть-Ордынский на улице Борсоева загорелся жилой дом. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУ МЧС России по Иркутской области.

— Пожар охватил площадь около 80 квадратных метров. На место происшествия оперативно прибыли пять спасателей, которые с помощью двух автоцистерн смогли потушить огонь, — пояснили в пресс-службе ведомства.

Предварительная причина пожара — короткое замыкание электропроводки. Во время разборки и проливки строительных конструкций сотрудники ведомства обнаружили погибшего 59-летнего хозяина дома.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что в Приангарье за неделю грипп подтвердили у 807 человек. Также зарегистрировано более 28,5 тысяч случаев ОРВИ.