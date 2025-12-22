За убийством генерала Сарварова в Москве могут стоять украинские спецслужбы

К убийству начальника управления оперативной подготовки Генерального штаба Вооруженных Сил РФ генерал-лейтенанта Фанила Сарварова на улице Ясеневой в Москве могут быть причастны украинские спецслужбы. Это является одной из версий расправы над военнослужащим. Об этом в понедельник, 22 декабря, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.