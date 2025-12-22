За убийством генерала Сарварова в Москве могут стоять украинские спецслужбы

К убийству начальника управления оперативной подготовки Генерального штаба Вооруженных Сил РФ генерал-лейтенанта Фанила Сарварова на улице Ясеневой в Москве могут быть причастны украинские спецслужбы. Это является одной из версий расправы над военнослужащим. Об этом в понедельник, 22 декабря, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.
— Следствием отрабатываются различные версии убийства. Одной из них является версия, связанная с организацией преступления украинскими спецслужбами, — рассказали в Telegram-канале ведомства.
Утром 22 декабря на улице Ясеневой прозвучал взрыв — сдетонировала машина Kia Sorento. Внутри иномарки находился водитель, он серьезно пострадал. Мужчину доставили в больницу. Врачи оценили его состояние как тяжелое.
Следователи возбудили уголовное дело по факту этого инцидента. Правоохранители назначили ряд экспертиз, чтобы установить все обстоятельства. Позднее стало известно, что причиной взрыва могло стать самодельное взрывное устройство, которое было прикреплено под днище машины. Медики боролись за жизнь генерала Сарварова, но не смогли его спасти. Мужчина умер на больничной койке.