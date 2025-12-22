Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

За неделю калининградцы перевели телефонным мошенникам более 18 млн рублей

Доверчивые горожане продолжают обогащать аферистов.

Калининградцы продолжают попадаться на уловки мошенников. Только за минувшую неделю жители региона перевели телефонным аферистам более 18.1 млн рублей. О 15 пострадавших сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Больше всех отдал мошенникам механик из Калининграда, который хотел заработать на криптобирже, но вдруг оформил кредит и лишился 6.4 млн рублей.

Жертвами преступников также стали: военнослужащий из Черняховска, пенсионеры из Калининграда и Гурьевска, 9-классник из Калининграда, воспитательница.