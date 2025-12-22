За неделю калининградцы перевели телефонным мошенникам более 18 млн рублей

Калининградцы продолжают попадаться на уловки мошенников. Только за минувшую неделю жители региона перевели телефонным аферистам более 18.1 млн рублей. О 15 пострадавших сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Больше всех отдал мошенникам механик из Калининграда, который хотел заработать на криптобирже, но вдруг оформил кредит и лишился 6.4 млн рублей.
Жертвами преступников также стали: военнослужащий из Черняховска, пенсионеры из Калининграда и Гурьевска, 9-классник из Калининграда, воспитательница.