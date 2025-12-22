Опубликованы кадры с места взрыва, из-за которого погиб генерал Сарваров

СУ СК РФ по Москве опубликовал запись с места взрыва иномарки генерала Фанила Сарварова. Кадры появились в телеграм-канале ведомства.
ЧП случилось утром 22 декабря на улице Ясеневой. Самодельная бомба была установлена под днищем машины Kia. Военный получил тяжелые травмы и вскоре скончался.
На кадрах видно оцепленное место происшествия и сотрудников правоохранительных органов, а также задетые взрывной волной автомобили.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело. По одной из версий, к взрыву могут быть причастны украинские спецслужбы.