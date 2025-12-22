Ричмонд
Легковушка врезалась в деревья на воронежской трассе: двое пострадали

ДТП произошло в Верхнехавском районе.

Источник: Полиция Воронежской области

Два человека пострадали в ДТП в Верхнехавском районе ранним утром воскресенья, 21 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Двигаясь по трассе «Панино — Верхняя Хава — Малая Приваловка — Большая Приваловка», 26-летний автомобилист не справился с управлением Audi A6. Легковушка вылетела в кювет, где врезалась в деревья.

В аварии травмы получил 26-летний пассажир иномарки. Его доставили в больницу. Водитель легковушки впоследствии самостоятельно обратился за медицинской помощью.

Полицейские проводят проверку.