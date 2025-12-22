Погоня за наследством: минчанка пять лет переводила деньги лжеадвокатам

Как поясняется на официальном сайте ведомства, первым звеном в цепи обмана стало письмо, присланное 62-летней минчанке неизвестным по электронной почте.
«Вступив в переписку, мошенник выведал у женщины информацию о ее двоюродном брате, проживающем в США и которого она не видела более 20 лет. Спустя время появилось новое сообщение о том, что этот самый брат трагически погиб в автокатастрофе. И минчанка оказалась единственной наследницей и может претендовать на состояние в 100 000 долларов США», — говорится в сообщении СК.
Стремясь сделать процесс максимально правдоподобным, аферисты вели активную переписку со своей жертвой, убеждая ее в том, что для получения капитала нужно последовательно оплачивать услуги: госпошлину и юридическую помощь.
Надежда на скорое получение «наследства» привела к тому, что минчанка в течение пяти лет исправно переводила деньги на указанные реквизиты. Когда собственные сбережения иссякли, мошенники убедили ее взять в долг, чтобы наконец-то «завершить процесс».
«Только в августе текущего года, после очередного запроса на оплату, жительница столицы осознала, что стала жертвой обмана. После чего она обратилась в правоохранительные органы», — рассказали в СК.
Там уточнили, что всего пенсионеркой на счет аферистов было переведено свыше 100 тысяч белорусских рублей.