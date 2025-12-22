Погоня за наследством: минчанка пять лет переводила деньги лжеадвокатам

«Вступив в переписку, мошенник выведал у женщины информацию о ее двоюродном брате, проживающем в США и которого она не видела более 20 лет. Спустя время появилось новое сообщение о том, что этот самый брат трагически погиб в автокатастрофе. И минчанка оказалась единственной наследницей и может претендовать на состояние в 100 000 долларов США», — говорится в сообщении СК.