Заместителя главврача обнинской больницы арестовали за взятку

Против заместителя главного врача заведено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Фигурант получил более 1 млн рублей от директора коммерческой фирмы за беспрепятственное подписание актов выполненных работ по обслуживанию технических систем больницы, сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по региону.