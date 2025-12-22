Ричмонд
Приют в Аксайском районе, где нашли тела животных, работал без регистрации

Приют для животных в Аксайском районе, в котором обнаружили около 200 трупов животных, не был официально зарегистрирован и располагался на территории частного дома в одном из садоводческих товариществ. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

Источник: Коммерсантъ

Как ранее писал «Ъ-Ростов», правоохранители инициировали проверку по факту происшествия. Ситуация также находится на контроле администрации района. По данному факту будут направлены обращения в Роспотребнадзор и ветеринарную службу.