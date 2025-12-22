В Донецке возбудили дело против мошенников, обманывавших участников СВО

«На сегодняшний день установлено 9 фактов мошенничества, общий ущерб от которых составил более 1 млн рублей. Потерпевшими по данным уголовным делам, в том числе, признаны участники СВО, члены их семей и социально незащищенные граждане. Установлены участники преступной группы, в отношении них избраны меры пресечения, следствием устанавливаются все эпизоды преступлений», — уточнили в прокуратуре.