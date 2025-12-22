Ричмонд
Крымчанина будут судить за передачу Киеву данных о ПВО в Феодосии

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек — РИА Новости Крым. Житель Крыма предстанет перед судом по обвинению в государственной измене, мужчина передавал украинской военной разведке фотографии мест дислокации средств ПВО в Феодосии. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Источник: РИА "Новости"

«Мужчина, являясь противником проведения специальной военной операции, с декабря 2024 года по апрель 2025 года фотографировал места дислокации средств противовоздушной обороны в городе Феодосии», — говорится в сообщении.

Собранную информацию он передавал представителям главного управления разведки минобороны Украины для использования против России.

Злоумышленника задержали сотрудники УФСБ по Крыму и Севастополю.

Уголовное дело рассмотрит Верховный суд РК.

Ранее суд приговорил к 12 годам колонии жительницу Донецка, которая передавала украинской разведке данные о российских военных в Крыму.