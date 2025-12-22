Крымчанина будут судить за передачу Киеву данных о ПВО в Феодосии

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек — РИА Новости Крым. Житель Крыма предстанет перед судом по обвинению в государственной измене, мужчина передавал украинской военной разведке фотографии мест дислокации средств ПВО в Феодосии. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.