Второе уголовное дело завели в отношении экс-главы администрации Ростова

Еще одну статью инкриминировали бывшему сити-менеджеру Ростова Алексею Логвиненко.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области в отношении бывшего главы администрации донской столицы Алексея Логвиненко возбудили второе уголовное дело. Об этом со ссылкой на собственный источник в компетентных органах сообщает издание «Панорама Ростов-на-Дону».

Предварительно, на этот раз следствие начали в связи с подозрением в получении подкупов в обмен на госконтракты. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Напомним, в октябре 2025 года экс-чиновнику предъявили обвинения в превышении должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ), после этого его взяли под арест. В этом случае, по предварительным данным следствия, в 2020 году «вопреки требованиям бюджетного законодательства был привлечен кредит коммерческого банка». В результате ущерб городу составил более 47 млн рублей.

