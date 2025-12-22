Второе уголовное дело завели в отношении экс-главы администрации Ростова

Напомним, в октябре 2025 года экс-чиновнику предъявили обвинения в превышении должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ), после этого его взяли под арест. В этом случае, по предварительным данным следствия, в 2020 году «вопреки требованиям бюджетного законодательства был привлечен кредит коммерческого банка». В результате ущерб городу составил более 47 млн рублей.