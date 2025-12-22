В Самаре озвучили причины лишения свободы экс-министра транспорта Пивкина

Стало известно, почему Самарский областной суд изменил приговор бывшему министру транспорта и автомобильных дорог региона Ивану Пивкину. Его действия переквалифицировали с воспрепятствования законной предпринимательской деятельности на превышение должностных полномочий.
Все дело в том, что в октябре 2023 года Пивкин повлиял на то, что самарская компания стала победителем конкурса на капремонт дороги регионального значения. По данным региональной прокуратуры, после вмешательства антимонопольной службы госконтракт заключили с другим подрядчиком.
Но экс-министр предложил гендиректору новой организации отказаться от работ и указать на другую фирму, которая может сделать ремонт. Подрядчик согласился заключить договор субподряда с самарской компанией, хотя и сам мог выполнить все.
6 августа 2025 года Октябрьский районный суд Самары вынес приговор Ивану Пивкину. Сторона обвинения запрашивала для бывшего главы самарского Минтранса восемь лет колонии. Защита считала это неоправданным.
В итоге экс-чиновника признали виновным, но не в превышении должностных полномочий, а в воспрепятствовании законной предпринимательской или иной деятельности. Ему назначили штраф в 480 тысяч рублей и лишили права три года занимать должности на госслужбе. От штрафа и из-под стражи экс-министра освободили, оставив его под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
20 ноября облсуд назначил Пивкину пять лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также его лишили права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления на два года. Его взяли под стражу прямо в зале суда.
Напомним, главу регионального Минтранса задержали на рабочем месте в июне 2024 года. Его подозревали в превышении полномочий из-за махинаций с торгами при заключении контракта на капремонт трассы Самара — Новокуйбышевск. По данным следствия, дорожники ежегодно оплачивали подарки для нужд Ивана Пивкина, в том числе айфоны, компьютеры, часы и др. Сам экс-министр отказался признать вину.