В Самаре озвучили причины лишения свободы экс-министра транспорта Пивкина

В итоге экс-чиновника признали виновным, но не в превышении должностных полномочий, а в воспрепятствовании законной предпринимательской или иной деятельности. Ему назначили штраф в 480 тысяч рублей и лишили права три года занимать должности на госслужбе. От штрафа и из-под стражи экс-министра освободили, оставив его под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.