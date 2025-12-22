Десятки жителей Челнов остались без зубов из-за частных врачей-мошенников

В материале ТК НТВ рассказывается, что клиника предлагала челнинцам рассрочку на дорогостоящие услуги, в том числе установку имплантов. Уточняется, что оплату своих услуг врачи, представлявшиеся как высококвалифицированные специалисты из-за рубежа, требовали вперёд. В результате пациенты вынуждены были оформлять кредиты на сотни тысяч рублей. Однако затем они обнаружили, что стоматологическая клиника срочно закрылась, якобы из-за проблем с канализацией.