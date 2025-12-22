Десятки жителей Челнов остались без зубов из-за частных врачей-мошенников

Более 30 жителей Набережных Челнов обратились в правоохранительные органы с жалобами на обман со стороны частной стоматологии. По вине ушлого медперсонала, почти полностью состоявшего из иностранцев, жители остались, по их словам, «без денег и без зубов».
В материале ТК НТВ рассказывается, что клиника предлагала челнинцам рассрочку на дорогостоящие услуги, в том числе установку имплантов. Уточняется, что оплату своих услуг врачи, представлявшиеся как высококвалифицированные специалисты из-за рубежа, требовали вперёд. В результате пациенты вынуждены были оформлять кредиты на сотни тысяч рублей. Однако затем они обнаружили, что стоматологическая клиника срочно закрылась, якобы из-за проблем с канализацией.
Федеральные журналисты выяснили, что в главном офисе клиники работали оперативники, и теперь двери его опечатаны.
Известно, что обманутые клиенты, оставшиеся без зубов и без денег, намерены писать коллективные иски. Вопрос усложняется тем, что точное наименование клиники неизвестно из-за разночтений в документах, на сайтах и вывесках. Юристы подозревают, что речь идёт об очередной «фирме-однодневке».