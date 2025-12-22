Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

При взрыве автомобиля погиб генерал-лейтенант, окончивший Казанское училище

В Москве возбудили уголовное дело по факту убийства начальника управления оперативной подготовки Генерального штаба Вооруженных Сил России генерал-лейтенанта Фанила Сарварова, сообщает пресс-служба СКР.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

По данным Минобороны, он окончил Казанское высшее танковое командное Краснознаменное училище имени Президиума Верховного Совета ТАССР в 1990 году.

По данным следствия, утром 22 декабря на улице Ясеневой в Москве сработало взрывное устройство, установленное под днищем автомобиля. В результате полученных травм Фанил Сарваров скончался на месте.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных пунктом «е» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное общеопасным способом) и статьей 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывчатых веществ).