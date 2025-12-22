Житель Тимашевска обвиняется в убийстве знакомого

В ходе ссоры подозреваемый нанес руками и ногами множественные удары в голову и тело пострадавшего, от которых тот потерял сознание. Решив, что убил знакомого, обвиняемый попытался скрыть следы преступления — вынес тело на улицу, облил бензином и поджег.