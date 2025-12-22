Экс-главу администрации Ростова заподозрили во взятке в 13 млн рублей

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», Алексей Логвиненко был задержан 24 октября 2025 года. По данным следствия, в 2020 году, находясь в должности главы администрации донской столицы, он нарушил требования законодательства при привлечении кредита коммерческого банка. Своими действиями экс-глава причинил городскому бюджету ущерб более чем на 47 млн руб.