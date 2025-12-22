На рынке в Андижанской области обрушилась часть торговых рядов: власти прокомментировали ситуацию

Причины инцидента продолжают выясняться, но очевидно, что самовольное строительство павильонов без соблюдения элементарных норм безопасности может обернуться настоящей трагедией не только для предпринимателей, но и для покупателей. Возникает резонный вопрос: сколько ещё подобных самодельных конструкций сегодня функционирует на рынках по всей стране и кто контролирует их безопасность?