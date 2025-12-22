На рынке в Андижанской области обрушилась часть торговых рядов: власти прокомментировали ситуацию

В хокимияте Ходжаабадского района официально прокомментировали ситуацию. Чиновники создали оперативную рабочую группу, которая провела проверку на месте и выяснила детали произошедшего.
Как оказалось, инцидент произошёл утром 21 декабря на территории вещевого рынка. Обрушившийся торговый ряд был построен самовольно одним из предпринимателей и не соответствовал установленным строительным требованиям. Более того, к верхней части этой конструкции было подвешено чрезмерное количество тяжёлой зимней одежды, что и стало решающим фактором обрушения.
В результате происшествия сам предприниматель, допустивший нарушения, получил травмы и был доставлен в больницу, где ему своевременно оказали медицинскую помощь. Сейчас его состояние оценивается как удовлетворительное. Других пострадавших не выявлено.
Причины инцидента продолжают выясняться, но очевидно, что самовольное строительство павильонов без соблюдения элементарных норм безопасности может обернуться настоящей трагедией не только для предпринимателей, но и для покупателей. Возникает резонный вопрос: сколько ещё подобных самодельных конструкций сегодня функционирует на рынках по всей стране и кто контролирует их безопасность?