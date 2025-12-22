В Ферганской области произошло смертельное ДТП: ошибка водителя стоила жизни пассажиру

Как сообщили в областном Управлении безопасности дорожного движения, инцидент произошёл 21 декабря около 12:30 на 6-м километре автомобильной дороги, проходящей по территории махалли «Фергана» Ферганского района.
По предварительным данным, автомобиль марки Cobalt, следовавший из города Фергана в сторону кишлака Хонгиз, остановился на правой обочине, а затем, не убедившись в безопасности, начал резко выполнять поворот налево. В этот момент по той же полосе позади двигался другой автомобиль Cobalt, водитель которого не успел среагировать и избежать столкновения.
«Мы ехали с дядей из города Фергана. Скорость не превышала 60 км/ч. Мы двигались спокойно, никуда не спешили. Когда оставалось совсем немного, Cobalt внезапно выехал на нашу полосу. Мы не успели затормозить», — рассказал один из пассажиров.
Авария завершилась печальными последствиями: пассажир автомобиля Cobalt получил серьёзные травмы и был доставлен в центральную районную больницу, где, несмотря на усилия врачей, скончался.
В настоящее время по данному факту проводятся доследственные мероприятия. Правоохранительные органы в очередной раз напоминают: несоблюдение правил дорожного движения и элементарная невнимательность за рулём могут стоить чьей-то жизни. Будьте осторожны на дорогах.