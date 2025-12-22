В Ферганской области произошло смертельное ДТП: ошибка водителя стоила жизни пассажиру

По предварительным данным, автомобиль марки Cobalt, следовавший из города Фергана в сторону кишлака Хонгиз, остановился на правой обочине, а затем, не убедившись в безопасности, начал резко выполнять поворот налево. В этот момент по той же полосе позади двигался другой автомобиль Cobalt, водитель которого не успел среагировать и избежать столкновения.