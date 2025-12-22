Чем известен погибший при подрыве машины генерал-лейтенант Фанил Сарваров

С 2008 году работал в главном оперативном управлении Генштаба ВС РФ и управлении оперативной подготовки ВС РФ. В 2015—2016 годах выполнял задачи по организации и проведению операции в Сирии. В 2016 году был назначен на должность начальника управления оперативной подготовки ВС РФ. В мае 2024 года получил звание генерал-лейтенанта.