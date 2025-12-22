В Иркутске начались поиски 40-летнего мужчины. Как сообщили КП-Иркутск в МВД региона, с заявление об исчезновении в полицию обратились обеспокоенные родственники. С их слов, сибиряк не выходит на связь, никто не знает, куда он мог отправиться и почему не появляется дома.
— Последний раз его видели по улице Трактовой Ленинского округа областного центра, — говорится в сообщении ведомства.
Сейчас полицейские и волонтеры проверяют различные версии, распространяют ориентировки по сети. Делается все, чтобы завершить поиски в кротчайшие сроки.