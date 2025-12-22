Ричмонд
В Иркутске начались поиски 40-летнего мужчины

Сибиряк перестал выходить на связь с родственниками, не появляется дома.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске начались поиски 40-летнего мужчины. Как сообщили КП-Иркутск в МВД региона, с заявление об исчезновении в полицию обратились обеспокоенные родственники. С их слов, сибиряк не выходит на связь, никто не знает, куда он мог отправиться и почему не появляется дома.

— Последний раз его видели по улице Трактовой Ленинского округа областного центра, — говорится в сообщении ведомства.

Сейчас полицейские и волонтеры проверяют различные версии, распространяют ориентировки по сети. Делается все, чтобы завершить поиски в кротчайшие сроки.