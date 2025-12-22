Пожар в самом центре Уфы: вспыхнуло историческое здание

Сегодня, 22 декабря, в Уфе произошел пожар в неэксплуатируемом здании на улице Октябрьская Революция. На месте происшествия работают подразделения МЧС Башкирии.
По предварительной информации спасателей, открытое горение охватило площадь около 50 квадратных метров.
— По предварительной информации, пострадавших нет — заявили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.