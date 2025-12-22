Ричмонд
Пожар в самом центре Уфы: вспыхнуло историческое здание

В Уфе загорелось историческое задние на улице Октябрьской Революции.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 22 декабря, в Уфе произошел пожар в неэксплуатируемом здании на улице Октябрьская Революция. На месте происшествия работают подразделения МЧС Башкирии.

По предварительной информации спасателей, открытое горение охватило площадь около 50 квадратных метров.

— По предварительной информации, пострадавших нет — заявили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

