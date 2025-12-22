В Москве задержали студентку-курьера по делу о мошенничестве на 10,8 млн рублей

В ГУ МВД пояснили, что пожилой жительнице столицы на телефон поступил звонок якобы из силового ведомства. Звонивший сообщил женщине, что ее банковские счета заблокированы из-за попытки мошеннических действий третьих лиц, и потребовал для их разблокировки задекларировать все имеющиеся дома сбережения. «Москвичка собрала денежные средства, в том числе в иностранной валюте, и передала их курьеру. Материальный ущерб составил более 10,8 млн рублей», — рассказали в главке.