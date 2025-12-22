Ричмонд
Житель Приангарья расстрелял из пистолета такси и его пассажира в Красноярске

Житель Иркутской области, который приехал в Красноярск развлечься, опустошил пистолетную обойму, открыв стрельбу в центре города. Один пострадавший госпитализирован с огнестрельным ранением. Еще один человек, оказавшийся на линии огня, остался невредимым, пуля попала в его автомобиль.

Источник: Российская газета

Инцидент произошел вечером 21 декабря рядом с одним из баров в центре Красноярска. Нетрезвый мужчина, приехавший в город из Приангарья, начал приставать к женщине, и за нее вступился местный житель, после чего гость краевой столицы ретировался.

Он взял в своем гостиничном номере газовый пистолет, переделанный под боевые патроны, вернулся к месту ссоры и открыл огонь, расстреляв всю обойму. Одна пуля попала в ногу его оппонента, вторая повредила крыло такси, в котором тот намеревался уехать. Водитель авто не пострадал.

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух человек, совершенное общеопасным способом, сообщили в региональном главке СК.

Фигурант задержан и помещен под стражу.