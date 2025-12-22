Житель Приангарья расстрелял из пистолета такси и его пассажира в Красноярске

Инцидент произошел вечером 21 декабря рядом с одним из баров в центре Красноярска. Нетрезвый мужчина, приехавший в город из Приангарья, начал приставать к женщине, и за нее вступился местный житель, после чего гость краевой столицы ретировался.
Он взял в своем гостиничном номере газовый пистолет, переделанный под боевые патроны, вернулся к месту ссоры и открыл огонь, расстреляв всю обойму. Одна пуля попала в ногу его оппонента, вторая повредила крыло такси, в котором тот намеревался уехать. Водитель авто не пострадал.
Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух человек, совершенное общеопасным способом, сообщили в региональном главке СК.
Фигурант задержан и помещен под стражу.