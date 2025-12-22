ФСБ задержала жителей Прикамья при подготовке передачи наркотиков в ИК-9

Молодой человек 2000 года рождения прибыл в указанное злоумышленниками место в Березниках для передачи наркотических средств двум подельниками 1995 и 1998 годов рождения. Криминальный дуэт в своей квартире готовил запрещенные средства для последующей передачи путем переброса на территорию ИК-9.