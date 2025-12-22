ФСБ задержала жителей Прикамья при подготовке передачи наркотиков в ИК-9

В Пермском крае перекрыли крупный канал поставок наркотиков на территорию колонии № 9. В совместной операции участвовали сотрудники ФСБ и краевого ГУФСИН России. Задержание подозреваемых в преступлении провели после получения оперативной операции.
Молодой человек 2000 года рождения прибыл в указанное злоумышленниками место в Березниках для передачи наркотических средств двум подельниками 1995 и 1998 годов рождения. Криминальный дуэт в своей квартире готовил запрещенные средства для последующей передачи путем переброса на территорию ИК-9.
Задержание преступников провели в момент передачи наркотиков. В квартире обнаружили и изъяли наркотические средства, включая 79 граммов марихуаны, 1,4 грамма мефедрона, 2 грамма амфетамина. Кроме наркотиков в зону планировали передать 15 сотовых телефонов и 45 зарядных устройств, две упаковки анаболических стероидов, машинку для нанесения перманентных рисунков.
«Задержанные дали признательные показания. Материалы направили следственным органам, организовано дальнейшее оперативное сопровождение», — сообщило ГУФСИН России по Пермскому краю.