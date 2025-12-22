В Калининграде раскрыли убийство трех женщин, совершенное в 1999 году

По данным СУСК, 26 мая 1999 года в одной из квартир в Калининграде были обнаружены тела 82-летней пенсионерки, ее 51-летней дочери и 21-летней внучки, студентки одного из учебных заведений региона. 51-летняя женщина была связана, на теле обнаружены резаные раны в области шеи. Колото-резаные раны были обнаружены и на теле студентки, пожилая женщина была избита до смерти. Из квартиры была похищена крупная сумма денег в размере 18 тысяч долларов.