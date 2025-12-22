Фигурантам дела о нападении на посольство РФ на Украине вынесли заочный приговор

В суде установлено, что в ночь с 14 на 15 июня 2014 года Назаренко, Бакай, Николай Рудьковский и иные лица из числа активистов украинских националистических организаций и праворадикальных формирований предприняли действия, направленные на осложнение международных и разрыв дипломатических отношений России с Украиной, а также другими государствами. Вооружившись топорами, палками, бутылками с зажигательной смесью, битами, ломами и другими предметами, они совершили нападение на посольство России на Украине в Киеве, а также на припаркованные автомобили, принадлежащие российской дипмиссии.