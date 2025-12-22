В Кишиневе пьяные начальники инспектората полиции подрались и устроили стрельбу: Всего сделано 30 выстрелов, — так «стражи порядка» отметили профессиональный праздник

Табельное оружие у дебоширов не забрали. В итоге в самом сердце столицы, в стенах полицейского инспектората началась стрельба. Говорят, утихомирить и обезоружить пьяных полицейских начальников удалось не сразу. Но, к счастью, стреляют в полиции Майи Санду так же метко, как и расследуют преступления — обошлось без жертв.