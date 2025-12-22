В Кишиневе пьяные начальники инспектората полиции подрались и устроили стрельбу: Всего сделано 30 выстрелов, — так «стражи порядка» отметили профессиональный праздник

Депутат Василий Костюк сообщил о вопиющем инциденте, произошедшем в Кишиневе. По его словам, в ночь на пятницу один из руководителей инспектората полиции сектора Центр открыл стрельбу прямо в здании ведомства.
Согласно заявлениям Костюка, было выпущено около 30 пуль, в результате чего на третьем этаже здания разбиты окна и повреждены стены.
Как оказалось, праздновали 35-летие национальной полиции. Пьяный начальник уголовного розыска столичного сектора Центр подрался с главой службы юстиции этого же инспектората. Пришлось даже вызвать наряд полиции. Кейс решили не регистрировать, а пьяных полицаев развели проспаться по кабинетам.
Табельное оружие у дебоширов не забрали. В итоге в самом сердце столицы, в стенах полицейского инспектората началась стрельба. Говорят, утихомирить и обезоружить пьяных полицейских начальников удалось не сразу. Но, к счастью, стреляют в полиции Майи Санду так же метко, как и расследуют преступления — обошлось без жертв.
Глава ГИП Виорел Чернэуцяну официально подтвердил факт стрельбы в здании полиции. Огонь вёлся из табельного оружия одного из сотрудников.
В отношении полицейского начато дисциплинарное расследование. Ранее сообщалось, что на третьем этаже здания было произведено около 30 выстрелов, в результате чего повреждены окна и интерьер.
Поговаривают, что Чернэуцяну пытался замять произошедшее на уровне внутренней безопасности МВД. По сей день никаких тебе громких отставок.
Казалось, хуже некуда.
И вот последняя информация. После инцидента со стрельбой уволены начальник Инспектората полиции сектора Центр, его заместитель и полицейский, начавший стрельбу сообщает полиция.
Прокуратура возбудила уголовное дело.