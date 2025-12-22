Воронежская пенсионерка потеряла более 5 миллионов после звонка мошенников

75-летней женщине позвонил злоумышленник, представившись сотрудником правоохранительных структур. Голос в трубке был строгим и убедительным. Он напугал пенсионерку тем, что ее сбережения якобы в опасности и кто-то пытается их украсть. Женщина сняла все свои накопления — более 5,3 млн рублей — и передала их в руки незнакомцу-курьеру. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД 22 декабря.
По данным ведомства, чтобы «защитить» средства, женщине предложили перевести их на некий «безопасный счет» и следовать дальнейшим инструкциям по телефону. Только когда деньги исчезли вместе с «помощниками», пенсионерка поняла, что ее обманули, и пошла писать заявление.
Полиция уже завела уголовное дело по статье «Мошенничество». Если преступников найдут, им грозит до 10 лет тюрьмы.
Кстати, по данным МВД, за минувшие выходные киберпреступники в Воронежской области «обчистили» кошельки у жителей сразу на 6,5 миллионов рублей. От их действий пострадали четверо граждан.