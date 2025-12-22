В Белгороде задержали человека после сообщений об угрозе подрыва банка

В силовых структурах ранее сообщили «РИА Новости», что оперативные службы проверяют информацию о прошествии в белгородском отделении Промсвязьбанка (ПСБ). Позднее в пресс-службе банка подтвердили РБК, что произошел инцидент. «Инцидент устранен, отделение проверено и работает в штатном режиме. Угроза для жизни и здоровья сотрудников и клиентов банка отсутствует, пострадавших нет», — указали в кредитной организации.
Телеграм-канал 112 утверждал, что туда пришел неизвестный и угрожал устроить взрыв. Он заявил, что на нём взрывное устройство, и потребовал сотрудников ФСБ для переговоров, сообщала Baza. Люди смогли покинуть помещение.
Позднее местное издание «Бел.ру» написало, что оцепление в районе отделения банка ПСБ на Преображенской улице сняли.