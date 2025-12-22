Ричмонд
Участник расстрела трех человек в Крыму пойдет под суд спустя 30 лет

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек — РИА Новости Крым. Житель Сакского района Крыма пойдет под суд по обвинению в пособничестве в убийстве трех лиц организованной группой, совершенном более 30 лет назад. Об этом сообщает прокуратура республики.

Источник: ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. Севастополю

По версии следствия, обвиняемый в 1993 — 1994 годах входил в состав вооруженной группы, действующей на территории Сакского района.

«В марте — мае 1994 года он, узнав о запланированном убийстве жителей региона, желая подтвердить свое активное участие в банде, вместе с сообщником приобрел два автомата системы Калашникова и патроны к ним, которые передал двум исполнителям совершения убийства, которые ранее были осуждены», — говорится в сообщении.

В крымском главке СК России рассказали, что участники орггруппы разработали преступный план по убийству предпринимателя и двух его приближенных из-за передела сфер влияния.

«Тщательно спланировав убийство, 23 мая 1994 года подельники расстреляли из автоматов Калашникова потерпевших на территории промзоны в городе Саки. Скрывшись на мотоцикле, фигуранты подожгли транспортное средство и орудия преступления», — сообщили в СК.

Ранее наказание уже понесли четыре исполнителя убийства: двое из них были приговорены к высшей мере наказания в виде пожизненного лишения свободы, еще двое — к 11 и 10 годам колонии. Одному из участников группировки в 1994 году удалось избежать наказания, длительное время он скрывался.

Уголовное дело было возбуждено по результатам проверки, проведенной прокуратурой республики. Обвиняемого задержали в Сакском районе сотрудники органов внутренних дел, он заключен под стражу.

Уголовное дело направлено в Сакский районный суд для рассмотрения по существу.