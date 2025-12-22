Не во всех районах: в Уфе объявили адреса разрешенных мест для фейерверков

С 31 декабря на территории Башкирии начнет действовать особый противопожарный режим, введенный по решению правительства республики. Это означает, что запускать пиротехнику можно будет только в строго отведенных для этого местах. В Уфе уже опубликовали список таких площадок по всем районам города.