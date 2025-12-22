Не во всех районах: в Уфе объявили адреса разрешенных мест для фейерверков

С 31 декабря на территории Башкирии начнет действовать особый противопожарный режим, введенный по решению правительства республики. Это означает, что запускать пиротехнику можно будет только в строго отведенных для этого местах. В Уфе уже опубликовали список таких площадок по всем районам города.
В Демском районе для этого выделили три места: в парке «Демский», на площадке напротив дома на улице Столярова, 2 и около озера Карьерное.
В Калининском районе салюты можно запускать на открытой площадке на улице Спивака, в сквере «Аленький цветочек» и на площади перед Дворцом культуры «Машиностроитель».
В Кировском районе для праздничных огней подготовили площадки на пляже «Солнечный», на набережной реки Белой ниже здания Конгресс-холла и напротив дома на улице Айская, 16.
В Ленинском районе салюты разрешены в двух локациях: на открытой территории по улице Асхата Мирзагитова в жилом комплексе «8 Марта» и возле стадиона «Водник».
В Октябрьском районе можно использовать пиротехнику на перекрестке улиц Максима Рыльского и Набережной реки Уфы, на аллее рядом с Лайфстайл-центром «Башкирия» и напротив торгового центра «Караван».
В Орджоникидзевском районе для фейерверков отвели две площадки: на парковке на спуске к спортивно-оздоровительному комплексу «Биатлон» и на открытой территории по улице Шота Руставели.
Единственным исключением стал Советский район Уфы, где официально разрешенных площадок для запуска пиротехники не предусмотрено.
В Управлении пожарной охраны призывают жителей и гостей города строго соблюдать эти ограничения, напоминая, что речь идет не только о штрафах, но и о безопасности жизни и имущества людей.
Ранее председатель государственного комитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов обращался к жителям с просьбой вместо покупки фейерверков потратить эти деньги на добрые дела.
