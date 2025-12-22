Ричмонд
В Тайшете женщину осудили за покушение на убийство и неуплату алиментов

Преступница во время ссоры ударила топором своего ухажера.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Тайшете женщину осудили за покушение на убийство и неуплату алиментов. Как сообщили КП-Иркутск в СУ СКР и прокуратуре региона, преступница едва не расправилась со своим ухажером.

Случилось все в мае 2025 года. Пара проводила время дома, выпивала, как вдруг вспыхнул конфликт. Мужчина толкнул хозяйку дома, после чего та схватила топор и начала бить им обидчика по голове, шее, телу и кистям. Подумав, что он скончался, рванула к соседке, та и вызвала скорую помощь. Бригада оперативно прибыла на место преступления и спасла потерпевшего.

— Помимо этого выяснилось, что подсудимая специально уклонялась от выплаты алиментов на содержание троих детей, хотя имела стабильный заработок. Ранее ее уже привлекали к ответственности и даже назначали обязательные работы. Всего она должна более двух миллионов рублей, — рассказывают в пресс-службе ведомств.

Отметим, что родительских прав женщина лишена. 22 декабря суд вынес приговор. Преступница проведет шесть лет в колонии общего режима.

