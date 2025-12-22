Дело главы воронежской сети фастфуда «Русский аппетит» дошло до суда

Господин Прытыкин находится под стражей с начала августа. По версии регионального Следственного комитета, перед выборами в 2020 году бизнесмен через свою помощницу и руководителя предвыборного штаба Наталью Бубнову передал 250 тыс. руб. на тот момент главе управы Коминтерновского района Воронежа Юрию Бавыкину и его подчиненной Светлане Васьковой. Эти средства должны были обеспечить ему победу. В итоге господин Прытыкин был избран депутатом облдумы.