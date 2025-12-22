Новогодняя ель загорелась у станции метро «Улица Дыбенко»

Экранизация знаменитой фразы «Елочка, гори!» произошла у станции метро «Улица Дыбенко» в Петербурге. Правда, ситуация оказалась чересчур реалистичной. Новогодняя ель у подземки в прямом смысле вспыхнула: на верхушке, недалеко от звезды, начался пожар. Все произошло около 10 часов утра в понедельник, 22 декабря, рассказывают очевидцы, снявшие происшествие на видео.