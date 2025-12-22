Новогодняя ель загорелась у станции метро «Улица Дыбенко»

Экранизация знаменитой фразы «Елочка, гори!» произошла у станции метро «Улица Дыбенко» в Петербурге. Правда, ситуация оказалась чересчур реалистичной. Новогодняя ель у подземки в прямом смысле вспыхнула: на верхушке, недалеко от звезды, начался пожар. Все произошло около 10 часов утра в понедельник, 22 декабря, рассказывают очевидцы, снявшие происшествие на видео.
— Вызвали пожарных, они потушили возгорание, — уточняют свидетели «новогоднего чуда» в сообществе «ДТП и ЧП / Санкт-Петербург» во ВКонтакте.
Потушить огонь помог пожарный рукав. Струя воды достала до самого верха. Все это время за процессом спасения искусственной ели наблюдали десятки прохожих. Вероятно, пожар случился из-за неисправной гирлянды.
Добавим, что вечером накануне в Петербурге произошел другой резонансный пожар. Горела трехкомнатная квартира на Малодетскосельском проспекте. В происшествии пострадали двое: мужчина и женщина, их госпитализировали.