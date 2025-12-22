Ричмонд
Бастрыкин взял на контроль дело о нападении бродячих собак в Воронеже

Жители микрорайона Репное жалуются на бездомных псов, которые кидаются на прохожих.

Источник: Комсомольская правда

Жители воронежского микрорайона Репное уже долгое время боятся выходить на улицу: там обосновалась стая агрессивных бездомных собак. Местные жалуются, что псы регулярно кидаются на прохожих, причем в зоне риска оказываются дети. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил руководству регионального управления СК провести проверку и доложить о результатах расследования. Об этом сообщили в ведомстве 22 декабря.

Несмотря на то, что проблема старая, службы отлова, по данным СКР, почему-то бездействовали.

Региональный СК уже возбудил дело по факту ненадлежащей организации отлова животных. Теперь за тем, как в Воронеже решают проблему с бродячими собаками, будут следить из центрального аппарата ведомства.

Напомним, осенью на личном контроле у председателя СКР уже было уголовное дело о ненадлежащем оказании услуг по отлову бродячих собак в Воронеже. Поводом стало обращение граждан, которые жаловались на стаю агрессивных животных, обитающую на территории детской площадки у одной из школ.