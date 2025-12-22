Бастрыкин взял на контроль дело о нападении бродячих собак в Воронеже

Напомним, осенью на личном контроле у председателя СКР уже было уголовное дело о ненадлежащем оказании услуг по отлову бродячих собак в Воронеже. Поводом стало обращение граждан, которые жаловались на стаю агрессивных животных, обитающую на территории детской площадки у одной из школ.