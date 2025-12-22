Сибиряк вступился за женщину около бара и получил пулю в ногу

В Красноярске арестован 34-летний житель Усть-Кута, подозреваемый в покушении на убийство двух человек. Как сообщили КП-Иркутск в СУ СКР Красноярского края, вечером 21 декабря он устроил стрельбу в центре города, ранив одного мужчину.
— По версии следствия, подозреваемый выпил и начал приставать к женщине возле бара на улице Урицкого. 24-летний мужчина увидел это и вступился за сибирячку. Нападавшему это не понравилось, поэтому он сходил до дома, взял оружие и вернулся на место преступления, — рассказывают в пресс-службе ведомства.
Когда потерпевший уже ждал такси, преступник несколько раз выстрелил. Одна пуля попала мужчине в ногу, другая пробила крыло такси, в салоне которого находился 28-летний водитель. Трагедии удалось избежать лишь из-за того, что в магазине пистолета закончились патроны.
Пострадавший госпитализирован, его жизни ничего не угрожает. Водитель такси отделался испугом. Суд заключил подозреваемого под стражу. Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего, в том числе законность владения оружием.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Тайшете женщину осудили за покушение на убийство и неуплату алиментов.