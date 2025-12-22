Сибиряк вступился за женщину около бара и получил пулю в ногу

— По версии следствия, подозреваемый выпил и начал приставать к женщине возле бара на улице Урицкого. 24-летний мужчина увидел это и вступился за сибирячку. Нападавшему это не понравилось, поэтому он сходил до дома, взял оружие и вернулся на место преступления, — рассказывают в пресс-службе ведомства.