Сибиряк вступился за женщину около бара и получил пулю в ногу

Жителя Усть-Кута арестовали за стрельбу в центре Красноярска.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Красноярске арестован 34-летний житель Усть-Кута, подозреваемый в покушении на убийство двух человек. Как сообщили КП-Иркутск в СУ СКР Красноярского края, вечером 21 декабря он устроил стрельбу в центре города, ранив одного мужчину.

— По версии следствия, подозреваемый выпил и начал приставать к женщине возле бара на улице Урицкого. 24-летний мужчина увидел это и вступился за сибирячку. Нападавшему это не понравилось, поэтому он сходил до дома, взял оружие и вернулся на место преступления, — рассказывают в пресс-службе ведомства.

Когда потерпевший уже ждал такси, преступник несколько раз выстрелил. Одна пуля попала мужчине в ногу, другая пробила крыло такси, в салоне которого находился 28-летний водитель. Трагедии удалось избежать лишь из-за того, что в магазине пистолета закончились патроны.

Пострадавший госпитализирован, его жизни ничего не угрожает. Водитель такси отделался испугом. Суд заключил подозреваемого под стражу. Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего, в том числе законность владения оружием.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Тайшете женщину осудили за покушение на убийство и неуплату алиментов.