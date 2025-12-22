Башкирия заняла 13 место в общероссийском рейтинге регионов

Башкирия заняла 13 место в ежегодном общероссийском рейтинге регионов, подготовленном агентством «РИА Рейтинг». По сравнению с прошлым годом республика опустилась на три позиции, так как в 2024 году она находилась на 10 строчке.
Согласно опубликованным данным, итоговый рейтинговый балл Башкирии составляет 66,1. В рейтинге регионов Приволжского федерального округа республика занимает четвертое место.
Лидерами общероссийского рейтинга традиционно стали Москва (86,81 балла), Санкт-Петербург (85 баллов) и Московская область (81,88 балла).
Эксперты отмечают, что исследование составляется на основе комплексного анализа положения регионов в различных тематических рейтингах за прошедший год. Оно учитывает широкий спектр показателей, включая социально-экономическую ситуацию, уровень материального благополучия жителей, достижения в научно-технической сфере и распространенность здорового образа жизни среди населения.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.