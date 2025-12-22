«Набросился с кулаками на мать»: сибирячка скончалась после ссоры с сыном

Сын оставил ее на полу, а сам лег спать. Врачей вызвала соседка на следующее утро. Женщина была еще жива, но травмы были слишком серьезными. Она скончалась в больнице спустя несколько дней. Преступник во всем сознался и дал подробные показания. Сейчас следователям предстоит собрать доказательную базу, чтобы передать дело в суд.