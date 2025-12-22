Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Набросился с кулаками на мать»: сибирячка скончалась после ссоры с сыном

Сын до смерти избил мать в Бурятии.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Бурятии произошла страшная трагедия — сын жестоко избил собственную мать, из-за чего та скончалась. Как сообщили КП-Иркутск в СУ СКР республики, заведено уголовное дело, а подозреваемого заключили под стражу.

— По данным следствия, случилось все 5 декабря в улусе Мурочи Кяхтинского района. Обвиняемый выпивал дома, в какой-то момент поругался с матерью. Накинулся на нее с кулаками — бил по голове. Сибирячка упала и потеряла сознание, — рассказывают в пресс-службе ведомства.

Сын оставил ее на полу, а сам лег спать. Врачей вызвала соседка на следующее утро. Женщина была еще жива, но травмы были слишком серьезными. Она скончалась в больнице спустя несколько дней. Преступник во всем сознался и дал подробные показания. Сейчас следователям предстоит собрать доказательную базу, чтобы передать дело в суд.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что сибиряк вступился за женщину около бара и получил пулю в ногу.