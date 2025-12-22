Приговор бывшим судьям из Ростова-на-Дону вынесли в Первомайском районном суде Краснодара. Об этом 22 декабря сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Краснодарского края.
Экс-председатель Ростовского областного суда получила 15 лет колонии общего режима и штраф в 170 тысяч рублей. Кроме того, подсудимую лишили почетного звания «Ветеран труда» и государственной награды, а также права в течение 15 лет работать должности в судебных и правоохранительных органах.
Экс-председателя Облсуда уличили в ряде эпизодов получения взяток, в том числе крупных взяток от 1 млн рублей до 5 и 10 млн рублей (ч. 6 ст. 290 УК РФ, п. «а, в» ч. 5 ст. 290 УК РФ, п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ).
По данным следствия, глава Облсуда нарушала закон при посредничестве и соучастии еще трех человек. Сроки также получили:
— экс-заместитель председателя Ростовского областного суда — 13 лет колонии общего режима, штраф в 120 тысяч рублей и запрет занимать должности на госслужбе в течение 10 лет. (ч. 6 ст. 290 УК РФ — два эпизода, п. «а, в» ч. 5 ст. 290 УК РФ — два эпизода и ч. 4 ст. 291.1 УК РФ);
— председатель Железнодорожного районного суда Ростова-на-Дону за посредничество во взяточничестве (п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ) был осужден на 6 лет колонии общего режима. Полсудимому назначили штраф в 4 млн рублей и лишение права занимать такие же должности в течение 4 лет;
— бывший начальник управления судебного департамента Ростовской области также получил наказание за посредничество во взятотчничестве, был лишен почетного звания «Ветеран труда» и классного чина юстиции, но производство в его отношении приостановлено в связи с заключением контракта с Минобороны России.
Все деньги, полученные осужденными в качестве взяток, конфискованы судом в доход государства, добавили в пресс-службе судов Краснодарского края.
