Экс-председатель Ростовского областного суда получила 15 лет колонии общего режима и штраф в 170 тысяч рублей. Кроме того, подсудимую лишили почетного звания «Ветеран труда» и государственной награды, а также права в течение 15 лет работать должности в судебных и правоохранительных органах.