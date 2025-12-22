В полиции прокомментировали массовую драку на соревнованиях под Симферополем

На соревнованиях в Симферопольском районе произошла массовая драка с участием спортсменов, организаторов турнира привлекут к административной ответственности. Об этом сообщили в пресс-службе крымского МВД.
Соревнования проходили в селе Перово. Во время поединка между двумя спортсменами произошел словесный конфликт. Словесная перепалка переросла в потасовку. В драке приняли участие и другие спортсмены. Полицейские оперативно вмешались в происходящее.
«Применив специальные средства, правоохранители смогли быстро локализовать конфликт и восстановить порядок», — говорится в сообщении.
В отношении нарушителя составили административный протокол о мелком хулиганстве. Организаторам соревнований вынесли официальное предостережение о необходимости соблюдения общественного порядка.
«Решается вопрос о привлечении организаторов мероприятия к административной ответственности по ст. 20.32 КоАП РФ (Нарушение правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований)», — рассказали в полиции.