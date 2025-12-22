Ричмонд
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В полиции прокомментировали массовую драку на соревнованиях под Симферополем

В Крыму организаторов соревнований накажут за массовую драку спортсменов.

Источник: Комсомольская правда

На соревнованиях в Симферопольском районе произошла массовая драка с участием спортсменов, организаторов турнира привлекут к административной ответственности. Об этом сообщили в пресс-службе крымского МВД.

Соревнования проходили в селе Перово. Во время поединка между двумя спортсменами произошел словесный конфликт. Словесная перепалка переросла в потасовку. В драке приняли участие и другие спортсмены. Полицейские оперативно вмешались в происходящее.

«Применив специальные средства, правоохранители смогли быстро локализовать конфликт и восстановить порядок», — говорится в сообщении.

В отношении нарушителя составили административный протокол о мелком хулиганстве. Организаторам соревнований вынесли официальное предостережение о необходимости соблюдения общественного порядка.

«Решается вопрос о привлечении организаторов мероприятия к административной ответственности по ст. 20.32 КоАП РФ (Нарушение правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований)», — рассказали в полиции.