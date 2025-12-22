Ричмонд
В Башкирии к праздникам откроют более 500 зимних горок

Более 500 ледовых горок начнут работу в республике до 24 декабря.

Источник: Комсомольская правда

На новогодние каникулы в Башкирии подготовили для жителей более 500 зимних ледовых горок. Такие цифры озвучил на совещании в ЦУРе председатель Государственного комитета республики по гостехнадзору Урал Искандаров.

По его информации, сейчас специалисты трех аккредитованных лабораторий проверяют техническое состояние всех горок, чтобы они были безопасны для катания. Планируется, что все объекты откроют для посетителей не позднее 24 декабря.

Искандаров также обратился к жителям с просьбой быть внимательными и соблюдать правила безопасности. Он призвал кататься только на официально открытых и проверенных горках, чтобы избежать несчастных случаев.

