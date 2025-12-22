Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Массовое ДТП произошло в Севастополе — есть пострадавший

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек — РИА Новости Крым. Массовое ДТП с участием пяти транспортных средств произошло в Севастополе, уже известно об одном пострадавшем. Об этом сообщили в Управлении МВД России по городу.

Источник: Полиция Севастополя

Авария произошла на улице Вакуленчука в понедельник в районе 14:00.

«Случилось дорожно-транспортное происшествие с участием пяти транспортных средств. В настоящее время известно об одном пострадавшем. На месте дорожной аварии экипаж отдельного батальона ДПС проводит необходимые мероприятия», — говорится в сообщении.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины случившегося.

Ранее сообщалось, что в ДТП на дорогах Крыма за неделю погибли четыре человека и более 20 получила травмы. С участием пешеходов произошло восемь дорожных аварий, в которых погибли три человека и пять пострадали.