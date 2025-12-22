Массовое ДТП произошло в Севастополе — есть пострадавший

Авария произошла на улице Вакуленчука в понедельник в районе 14:00.
«Случилось дорожно-транспортное происшествие с участием пяти транспортных средств. В настоящее время известно об одном пострадавшем. На месте дорожной аварии экипаж отдельного батальона ДПС проводит необходимые мероприятия», — говорится в сообщении.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины случившегося.
Ранее сообщалось, что в ДТП на дорогах Крыма за неделю погибли четыре человека и более 20 получила травмы. С участием пешеходов произошло восемь дорожных аварий, в которых погибли три человека и пять пострадали.