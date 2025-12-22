Ричмонд
МВД раскрыло детали задержания жителя Витебска с участием ОМОН

МВД заявило о задержании 48-летнего жителя Витебска.

Источник: Комсомольская правда

МВД раскрыло детали задержания жителя Витебска с участием ОМОН. Подробности озвучили в телеграм-канале Министерства внутренних дел.

Сотрудниками 7-го управления по Витебской области ГУБОПиК МВД при силовой поддержке бойцов ОМОНа и отряда спецназначения внутренних войск МВД «Витязь» был задержан 48-летний житель Витебска.

Удалось установить, что мужчина изготовил пять единиц огнестрельного оружия, а также его компоненты, сто патронов, магазины, дульные устройства и более двух тысяч элементов, которые необходимы для производства патронов к нарезному оружию.

В МВД отметили, что у фигуранта есть навыки и познания в области слесарного и токарного дела, баллистики. Материалы для работы он покупал как в интернет-магазинах, так и у граждан соседней страны. Следователи завели уголовное дело.

Тем временем замглавы МВД сообщил, что заведомо ложные сообщения о минировании поступали в период ВНС.

Ранее в Гомеле бдительные граждане вызвали ГАИ на пьяного водителя маршрутки.

Вместе с тем глава МВД предупредил мигрантов в Беларуси, что будет с ними после второго нарушения закона.