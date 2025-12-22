Billboard: хакеры взломали каталог Spotify

По состоянию на 21 декабря, согласно информации, были опубликованы только метаданные, но не музыкальные файлы. «Расследование несанкционированного доступа показало, что третья сторона скопировала общедоступные метаданные и использовала незаконные методы для обхода DRM и доступа к некоторым аудиофайлам платформы», — говорится в заявлении Spotify, полученном Billboard.