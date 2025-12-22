В Новосибирске 12-летнего мальчика подозревают в избиении матери

В Новосибирске на улице Тюленина произошел конфликт, в результате которого женщина получила телесные повреждения. Об этом сообщили в телеграм-канале «Анонимный Новосибирск».
По словам очевидцев, 12-летний мальчик нанес множественные удары матери рожком для обуви в подъезде. Женщина громко кричала и звала на помощь. Соседи, согласно информации в посте, наблюдали за происходящим из-за решетки.
КП-Новосибирск в пресс-службе ГУ МВД России по региону сообщили, что из медицинского учреждения в полицию Калининского района поступило официальное сообщение по факту получения жительницей травм. В настоящий момент полицейские проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.