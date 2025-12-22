Экс-глава Ростовского облсуда получила 15 лет за взятки

Золотарева подала в отставку по собственному желанию в апреле 2023 года. Тогда у нее прошли первые обыски. В мае Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) России разрешила возбудить уголовное дело против Золотаревой и Юровой. Позже их арестовали. За вознаграждения судьи изменяли меры пресечения на не связанные с содержанием под стражей, выносили мягкие приговоры и нужные решения по гражданским делам.